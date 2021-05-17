BBC fark etti: Google’dan Gazze sansürü

İsrail’in Gazze’de yerleşim alanlarına saldırı düzenlediği bugünlerde Google’ın belge niteliğindeki görüntüleri sansürlediği ortaya çıktı.

BBC’den Chrisfopher Giles ve Jack Goodman’in haberine göre dünyanın en yoğun nüfusuna sahip yerlerden Gazze Şeridi, Google Haritalar’da bulanık görünüyor.

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Uydu görüntüleri çatışmaların haberleştirilmesi, hem saldırıların hem de yıkımın belgelenmesi için açık bir kaynak.

Çin’in gizli Uygur kampları ortaya çıkmıştı

Google Haritalar’da paylaşılan uygu görüntüleri Çin’in Uygurlar için kurduğu kampları gözler önüne sermişti. Bununla birlikte Sincan’da olup bitenlerin izlenmesi açısından da hayati önem taşıdı.

Uydu görüntüleri kampların nerede inşa edildiğini gösterirken, yüksek çözünürlüklü paylaşımlar da boyutları ve belirli özellikleri hakkında bilgi sağladı.

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Sincan’daki kampların uygu görüntüsü / Fotoğraf: Google

Google Earth Gazze’yi düşük çözünürlükte gösteriyor

Uydu şirketleri hem İsrail hem de Filistin bölgelerinden daha yüksek kaliteli görüntüler alıyor ancak Google Earth’te görüntüler düşük çözünürlükle paylaşılıyor.

BBC farkı gözler önüne serebilmek için Gazze ile dünyanın belki de en kapalı rejimi Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın Google Haritalar görüntülerini kıyasladı.

Görüntülerde Pyongyang’da arabalar net bir şekilde görünüp insanlar bile seçilebilirken Gazze’de arabaları görmek neredeyse imkansız. Üstelik Pyongyang’ın görüntüsü son mevcut haliyken, Gazze ile ilgili eski görüntüler kullanılıyor.

Soldaki Gazze’nin sağdaki Pyongyang’ın Google Earth görüntüsü / Fotoğraf: Google

‘En son görüntü 2016’ya ait ve çöp gibi’

Google her ne kadar amacının yoğun nüfuslu yerlerin görüntülerini yenileyerek düzenli olarak vermek olduğunu söylese de bu durum Gazze için geçerli değil.

Gazeteci Aric Toler Twitter hesabından paylaşım yaparak, “En son Google Earth görüntüsü 2016 yılına ait ve çöp gibi görünüyor. Suriye’nin rastgele bir kırsal bölgesini yakınlaştırdım ve o zamandan beri çok yüksek çözünürlükte 20’den fazla görüntü çekildi” dedi.

Yüksek çözünürlüklü görüntüler var mı?

ABD yönetimi 1997’de İsrail’in güvenlik kaygılarını gidermek amacıyla uydu görüntülerinin kalitesini sınırlandırmıştı. Artık raba büyüklüğünde bir nesne bulanık olarak görülebilirken, daha küçük herhangi bir şey tanımlanamıyordu.

ABD’nin söz konusu kararı sadece İsrail’e atıfta bulunsa da, Filistin topraklarının görüntülerinin kısıtlanmasında da uygulandı.

2020’de sınırlama kaldırılda ve ABD hükümeti, Amerikan şirketlerinin bölgenin çok daha yüksek kaliteli görüntülerini sağlamasına izin verdi. Bu nedenle artık bir insan büyüklüğündeki nesneler kolayca seçilebiliyor.

Gazze neden hala bulanık?

BBC konuyu Google ve Apple’a da sordu. Apple haritaların daha yüksek çözünürlüğüne ulaşması için çabaladığını bildirdi.

Google ise görüntülerin birdizi sağlayıcıdan geldiğini belirterek, “Daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edildikçe uydu görüntülerini yenileme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Ancak şu anda paylaşma planlarımız yok” dedi.