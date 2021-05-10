Mescid-i Aksa’da yine polis saldırısı: 180 yaralı

İsrail polisi, Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı.

Fotoğraf: Reuters

Doğu Kudüs’te İsrail polisinin Filistinlilere saldırısı geçen cumadan bu yana sürüyor. Cuma namazı için toplanan 205 kişinin polisin sert müdahalesinde yaralanmasının ardından önceki gün de Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa’ya doğru harekete geçen on binlerce Filistinliden 90’ı İsrail güvenlik güçlerinin saldırısında yaralanmıştı.

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AA’nın aktardığına göre sabah namazını Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından avluda tekbir getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteri sonrasında Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

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Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken olaylarda Filistin Kızılay Cemiyeti 180’den fazla vatandaşın yaralandığını, 80’inin hastaneye kaldırıldığını aktardı.