İsrail polisinin Mescid-i Aksa saldırısında 205 yaralı var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan ön incelemenin gerekçesi görüntü için “Bence suç” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. Bir bakanın, böyle ifadede bulunmasından, ben, hicap duyuyorum; utanıyorum, üzülüyorum.”