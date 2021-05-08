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Yaramazlara biraz batar!

İsrail polisinin Mescid-i Aksa saldırısında 205 yaralı var

İsrail polisinin, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırması üzerine çıkan çatışmalarda 205 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: Reuters

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir mahallesindeki Harem-i Şerif İslamiyetin en kutsal yerlerinden biri.

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Gerilim İsrail polisinin cemaati dağıtmak istemesi üzerine başladı. Cemaat polise sandalye, ayakkabı, taş ve cam şişe fırlatarak direnince İsrail polisi ses bombaları ve plastik mermiyle karşılık verdi.

Çatışmalar kısa süre içinde tüm Doğu Kudüs’e yayıldı.

Filistin Kızılayı yaralılardan 88’inin hastanelere kaldırıldığını, diğerlerinin  ayakta tedavi edildiğini bildirdi.

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BBC’nin aktardığına göre İsrail polisi akşam namazlarının ardından ‘binlerce ibadetçinin isyanı‘ nedeniyle ‘düzeni sağlamak‘ için güç kullandığını duyurdu; altı elemanının yaralandığını bildirdi.

Mescid-i Aksa’nın çatışmalar nedeniyle kapatılan tüm kapıları sabah saatlerine doğru yeniden açıldı.

Bu sabah da binlerce Filistinli tekbir getirerek sabah namazı için yeniden cami avlusuna girdi.

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