İsrail başbakan danışmanı: Çatışmalar, kalıcı bir sessizlikle sona ermeli

İsrail Başbakan Danışmanı Mark Regev, Filistin’e saldırıların ‘kalıcı bir sessizlikle sona ermesi gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs’tan bu yana 122 kişi hayatını kaybetti; 900’den fazla kişi yaralandı.

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BBC’ye konuşan Başbakan Benjamin Netanyahu’nun kıdemli danışmanı, ‘uluslararası çağrıların yanlış tarafa yöneltildiğini, çatışmayı Hamas’ın başlattığını ve İsrail’in buna karşılık bir bedel ödemesi gerektiğini’ söyledi.

Regev, şunları kaydetti: “Burada sihirli bir çözüm yok. Erken ateşkese zorlamaya çalışırsanız, sadece en başa geri dönersiniz. Bundan bir ay sonra yine burada olacağız. Bana neden Hamas’ın İsrail’e roket fırlattığını soruyorsunuz ve biz de yanıt veriyoruz. Bu tür bir cevap bir çözüm değil, sadece sorunu büyütür.

Bu çatışmayı biz istemiyorduk, ama şimdi başladığına göre kalıcı bir sessizlik dönemiyle bitmeli. Bu ancak İsrail’in Hamas’ın askeri yapılarını, komuta ve kontrollerini yok etmesiyle gerçekleşebilir. Hamas’ın, onların çıkarına olmayan bu anlayıştan çıkması gerekiyor.”