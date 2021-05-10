Filistin: Gazze’de 20 kişi hayatını kaybetti

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 20’ye, yaralı sayısının da 65’e yükseldiğini duyurdu.
İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ölenlerden dokuzu çocuk. Bakanlık önceki açıklamasında Gazze Şeridi’nde gerçekleşen patlamada üçü çocuk dokuz kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Saldırı, ablukadaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e füze atılmasından sonra gerçekleşti. Gazze’deki Filistin direniş grupları İsrail’e Mescid-i Aksa’daki polislerini çekmesi için bu akşama kadar süre vermişti.
Füze saldırılarını Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları üstlendi.
İsrail Meclisi boşaltıldı
İsrail’in Kanal 12 televizyonunu Gazze’den atılan füzelerin Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerine düştüğünü aktardı.
Füze saldırısı sirenlerinin çalınması nedeniyle Batı Kudüs’te korku ve panik havası yaşandı. İsrail parlamentosu boşaltıldı, ‘Kudüs Günü’ nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşü de sonlandırıldı.