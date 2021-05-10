Filistin: Gazze’de 20 kişi hayatını kaybetti

Mısır’la görüşmelerin başlamasını ‘olumlu adımlar’ listesine ekleyebiliriz. Ama diğer konularda olduğu gibi daha önce yapılan hataların ve gecikmelerin maliyeti olacaktır. Mısır, Türkiye’nin bölgede ne derece yalnızlaştığını gördüğü için pazarlık masasında eli yüksekten açıp birçok taviz isteyecektir. Uygur meselesinde Çin’le çatışmamak için, soykırım açıklamasından sonra da ABD’yi kızdırmamak için düşük profilli bir politikaya razı geldiğimiz ortada. Koşullar bizi bu konuda da başka tavizlere zorlayacak gibi görünüyor.