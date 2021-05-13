İsrail’e bu kez Lübnan’dan füze

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzeyine üç füze atıldığını bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğrayan Gazze. (Fotoğraf: AA)

Gazze Şeridi’nden atılan füzeler nedeniyle İsrail hava harekatı başlatmış, son olarak da kara harekatına da hazır olduğunu duyurmuştu.

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Ordunun açıklamasında Lübnan’ın güneyinden atılan füzelerin İsrail’in kuzeyindeki Celile’nin sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Füze atışları nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampı’na yakın bölgeden İsrail’e yönelik füze atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

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Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

AA’ya konuşan görgü tanıkları ise Lübnan ordusunun, roket saldırısının gerçekleştiği bölgede çalışmalar başlattığını aktardı.

İsrail savaş uçaklarının, roket saldırılarının ardından Lübnan’ın güneyinde bir süreliğine uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.

Roket saldırısını henüz üstlenen olmazken, Lübnan resmi makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Lübnan’ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), roket saldırısı haberlerinden sonra sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayımladı.

UNIFIL Komutanı Stefano Del Col’un ‘aklı selim davranmaya teşvik etmek üzere taraflarla iletişim halinde olduğuna’ işaret edilen açıklamada, “UNIFIL, bölgede güveni sağlamlaştırmak üzere Lübnan ordusuyla koordineli çalışıyor” denildi.