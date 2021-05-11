Yüzlerce İsrailli Mescid-i Aksa’daki yangını konserdeymiş gibi izledi

Tüyler ürperten görüntüler bunlar. Yazık ki şaşırtıcı değil. İşin içine din girdiği anda her şeyin rengi değişiyor. Oradaki alev kalbimizi yakarken birilerinin gözlerini karartıyor. Daha da fenası, acımızı yeniden yeniden yaşatıyor: Madımak’taki yangın çünkü bu. Aynısı. https://t.co/D0nU5p7xzZ