Yüzlerce İsrailli Mescid-i Aksa’daki yangını konserdeymiş gibi izledi

Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da dün gece çıkan yangın yüzlerce İsrailli tarafından konserdeymiş gibi izlendi.
İsrail polisinin Filistinlilere karşı plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı müdahale sırasında cami avlusundaki ağaçlardan biri alev almıştı.
İsrail parlamentosunun Filistinli vekillerinden Aymen Odeh, İsraillilerin yangını izleyişini sosyal medya hesabından aktardı.
Video kısa sürede sosyal medya gündemin üst sırasına yerleşti.
Kimi “Bu bir insanlık suçu” derken kiminin aklında da Madımak geldi.