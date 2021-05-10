Sokağa çıkma yasağına rağmen birçok ilde İsrail’i protesto gösterisi düzenlendi

Sokağa çıkma yasağına rağmen Türkiye’nin birçok kentinde gece saatlerinde İsrail’i protesto gösterisi düzenlendi.
Doğu Kudüs’te İsrail polisinin Filistinlilere saldırısı geçen cumadan bu yana sürüyor. Mescid-i Aksa’da cuma namazı için toplanan cemaate polis müdahalesinde 205 kişinin yaralanmasının ardından cumartesi günü Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa’ya doğru harekete geçen on binlerce Filistinliden 90’ı İsrail güvenlik güçlerinin saldırısında yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı bugün de dokuzu çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla Türkiye’nin birçok ilinde yasağa rağmen binlerce insan sokağa çıktı.
İstanbul’daki protestonun merkezi İsrail konsolosluğunun önüydü.
Tokat’ta Anadolu Gençlik Derneği araba konvoyu düzenledi. Görüntüleri paylaşan Twitter kullanıcısı, “Tokat’ta sokağa çıkma yasağı mı var! Var da bu konvoy ne” diye yazdı.
Sputnik muhabiri Turan Salcı, TBMM önünde başlayıp İsrail büyükelçisinin konutu önünde sonlanan protestoyu görüntüledi.
Diğer kentlerden gelen görüntülerin bazıları şöyle: