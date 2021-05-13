Yahudiler ve Araplar ‘beraber yaşama’ mitinglerinde buluştu

Gazze Şeridi’ne hava harekatına hız kesmeden devam eden İsrail’de bir arada yaşama inancını güçlendirme amacıyla Araplar ve Yahudiler etkinlikler düzenliyor.

Fotoğraf: Maariv

İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında Gazze’de can kaybı 103’e ulaşırken kentin altyapısının da hedef alındığı anlaşılıyor.

Reklam

Tüm bunların arasında bazı Yahudi ve Arap belediye başkanları bir araya gelerek sükunet çağrısında bulunurken her iki toplumdan gruplar şiddetin durdurulması için çağrı yapıyor.

Jerusalem Post’un haberine göre dün gece Tel Aviv’de bir araya gelen yerel Arap ve Yahudi liderler, ortak bir açıklamayla şunları söyledi: “Burada ancak gerçek ortaklık yoluyla farklı bir gerçeklik yaratabileceğimiz anlayışıyla el ele verdik. Nefret, bize ateş açacak bir kılıçtır. Onu ortadan kaldıracağız ve aşırılık yanlısı ve şiddet yanlısı bir azınlığın hepimizi hiçbirimizin istemediği bir duruma sürüklemesine izin vermeyeceğiz.”

Bugün de ‘Birlikte Durma Grubu’ isimli sivil toplum örgütü, Kudüs, Lod, Hayfa, Beersheba, Kafr dahil olmak üzere ülke çapında 25’ten fazla yerde toplumlar arası şiddeti ve Gazze’ye saldırıları protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Reklam

Örgüt, akşamın erken saatlerinde ülkenin dört bir yanındaki Yahudi ve Arap vatandaşların dayanışma ve karşılıklı ‘güvenlik, özgürlük ve barış’ arzusunu ifade etmek için toplandığını belirtti.