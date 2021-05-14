İsrail ordusu ‘Gazze’ye girildi’ açıklamasından geri adım attı

Gazze Şeridi’ne karadan saldırı başlatıldığını duyuran İsrail ordusu, daha sonra bu açıklamadan geri adım attı.

Fotoğraf: AA

İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi’ne ‘girdiğini’ ifade etmişti. Daha sonra başka bir açıklama yapan İsrail ordu sözcülüğü, ‘Gazze’ye girildiği’ yönündeki açıklamayı yinelemekten kaçınarak, yalnızca ‘saldırının sürdüğünü’ belirtmekle yetindi.

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AA muhabirine konuşan bir diğer İsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi’ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, “Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim” dedi. Adraee, daha önce Conricust’un yaptığı açıklamalar ile ilgili ‘tercüme hatası’ olduğunu ileri sürdü.

Adraee, “Jonathan’ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Conricust, İsrail ordusundan yazılı olarak yapılan “Gazze’ye havadan ve karadan saldırıyoruz” açıklamasının ardından sorular üzerine AA, Washington Post ve İsrail’in I24 kanalı dahil bazı yabancı basın kuruluşlarına, “İsrail askerleri Gazze’ye girdi” demişti.

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Kudüs ve Gazze’deki olaylar

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs’tan bu yana şehit olanların sayısı 103’e, yaralı sayısı 580’e yükseldi.