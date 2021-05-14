Gazze’de can kaybı 126’ya yükseldi

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 126’ya, yaralananların sayısı ise 950’ye yükseldi. Ölenlerin arasında çocuklar da var.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun beş gündür devam eden saldırılarının neden olduğu kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail saldırılarında dört kişinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31’inin çocuk olduğu ifade edildi.
Ne oluyor?
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, nisan ayının son haftasında Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı.
Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs günü yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.