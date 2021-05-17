Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gökkuşağı Endeksi: LGBTİ+ bireyler için Avrupa’daki en kötü ikinci ülke Türkiye

Gökkuşağı Endeksi’ne göre Türkiye geçen sene olduğu gibi bu sene de LGBTİ+ bireyler için Avrupa’da en kötü ikinci ülke.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği’nin (ILGA) Avrupa ayağı, bu yılki Gökkuşağı Endeksi raporunu yayınladı.

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49 ülkenin yer aldığı endekste LGBTİ+ bireylerin hakları belirli bir formülle derecelendiriliyor, ülkelere de buna göre bir değer veriliyor. 0-100 değer alabilen endekste ülkedeki durum iyileştikçe puan artıyor.

Raporda ilk beş ülke şöyle: Malta (94), Belçika (74), Lüksemburg (72), Portekiz (68) ve Norveç (67).

Son beş sırada yer alan ülkelerse şöyle: Monaco (11), Rusya (10), Ermenistan (8), Türkiye (4), Azerbaycan (2).

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Raporda Türkiye’deki LGBTİ+ hakları ihlallerinden bazıları ise şöyle sıralandı:

*Bazı dükkanlar bu yıl LGBTİ+ müşterilere hizmet vermeyi reddetti. Osmaniye’de bir dükkan ‘LGBT’ye kapalıdır’ yazılı tabela astı.

*Aralık ayında Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, LGBTİ+ sembolleri taşıyan herhangi bir ürünün e-ticaret sitelerinde +18 sınıflandırma işareti konulmadan satılmamasını istedi.  

*Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19’la ilgili vaaz verirken, eşcinselliğin ‘hastalık getirdiğini’ söyledi.

*Sosyal medyada önde gelen siyasi figürlerin desteklediği bir dizi nefret kampanyası yürütüldü. Netflix’in Aşk 101 adlı dizisinde gay bir çift yer aldığı için, Nisan ayında #Netflixadamol etiketi Türkiye’de trend oldu.

*Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haziranda LGBTİ+’ları hedef alarak 18 televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında şunları söyledi: “Milletimin tüm fertlerini rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı tavır almaya davet ediyorum.”

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