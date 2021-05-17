Mezarda ‘adalet’: KHK’lı öğretmen için öldükten iki yıl sonra göreve iade kararı

Mersin’de kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 2017’de ihraç edildikten iki yıl sonra hayatını kaybeden tarih öğretmeni Salman Taş hakkında işe iade kararı çıktı.

MersinHaberci’den Hediye Eroğlu’nun haberine göre tarih öğretmeni Salman Taş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 667 sayılı KHK ile 7 Şubat 2017’de ihraç edildi.

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İki çocuk babası, eşi çalışmayan Taş, akciğer kanserine yakalanarak 28 Nisan 2019’da hayatını kaybetti.

Taş yaşamını yitirdikten iki yıl sonra ise ‘suçsuz’ bulunarak hakkında görevine iade kararı çıktı.

‘Kahrından öldü’

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül şunları söyledi: “Bizim için çok acı bir haber çünkü neredeyse kahrından öldü. Maddi manevi çok zor durumda kaldılar. Şu anda iade edilmesi kararı şaka gibi. Çünkü bu karar bir yandan bizlere ne kadar haksızlık, hukuk yapıldığını kanıtlıyor. Diğer yandan arkadaşımız geri gelmeyecek. Yaşadığımız acılar bizlerin yüreğinde, bu buruk bir durum.“