Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran ‘yerli ve milli’ süper bilgisayar üretti

İran, yüzde 100 yerli ilk süper bilgisayarını geliştirdi. Simurg adı verilen bilgisayarın maliyeti 4.5 milyon dolar.

Fotoğraf: MEHR News Agency

Adını efsanevi Pers mitolojisindeki Simurg’dan, yani Zümrüd-ü Anka kuşundan alan süper bilgisayar, şu anda 0,56 petaflop işlem potansiyeline sahip.  İran bu adımla, petaflop performanslı süper bilgisayarlara sahip 30 ülke arasına da girdi.

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Amirkabir Teknoloji Üniversitesi (AUT) tarafından geliştirilen bilgisayarın maliyeti ise 4.5 milyon dolar. Simurg, kamusal ve özel bilimsel araştırmalarda kullanılacak ve veri işleme hizmetleri sağlayacak. Ayrıca yapay zeka analizi, trafik ve hava durumu verilerini sıkıştırmak ve görüntü işlemek için de kullanılacak.

Pazar günü gerçekleşen tanıtımda konuşan Amirkabir Teknoloji Üniversitesi Başkanı Ahmad Motamedi, bilgisayarla devlete hizmetin yanısıra özel firmalara istikrarlı bir altyapı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi ise bir sonraki süper bilgisayar için çalışmaların başladığını söyledi.  Simurg’un 100 katı kapasiteye sahip olacağını belirten Cehrumi, cihaza İranlı matematikçi Maryam Mirzakhani’nin adının verileceğini belirtti.

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California Stanford Üniversitesi’nde profesör olan Mirzakhani, 2014 yılında, matematikteki en büyük onur olan Fields Madalyası’nı alan ilk İranlı kadın olmuştu. Mirzakhani, 2017 yılında 40 yaşında meme kanserinden ölmüştü.

‘Fields Madalyası’ sahibi matematikçi Maryam Mirzakhani hayatını kaybetti

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