Tıbbi cihaz üreticileri: Sonraki Covid-19 dalgasında filtre krizi yaşanacak

Tıbbi cihaz üreticileri devletten alacaklarını tahsil edemedikleri için batma noktasında olduklarını ifade ederken, bir sonraki Covid-19 dalgasında solunum filtresi krizi yaşanabileceği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Devletle ilaç ve tıbbi cihaz sektörü arasında ‘alacak’ karmaşası sürerken, hastaneler firmalardan alacaklarından feragat etmesini istemiş, bazı firmalar bunu kabul ederken, diğerleri bekleme kararı almıştı.

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Dünya’dan Yasemin Salih’in haberine göre feragat anlaşması yapan şirketler, bir miktar ödeme aldıktan sonra kalan parayla ilgili tahsilat sorunu yaşamaya devam ederken, feragati kabul etmeyenler 17 aydır devletten ödeme bekliyor.

Sektörün kamu alacakları toplamı 5 milyar lirayı aşarken, firmalara söz verilmesine rağmen bayramda da ödeme yapılmadığı belirtildi.

Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, “Herkesin kapısında icra, gecikmiş kredi, ödenmemiş personel maaşları var. Kirasını ödeyemeyen sektör hammadde borçlarını da karşılayamadığı için malzeme alamıyor. Bu durum sektörde üretimin yüzde 30-40 düşmesine neden oldu” dedi.

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Tıbbi cihaz sektörünün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘yerlileşme’ stratejisi kapsamına alındığını hatırlatan Delikanlı, “Böyle mi yapılacak yerlileşme hamlesi? Sektör bitiriliyor. Hammadde aldığımız yerlere parasını ödeyemiyoruz. Bu ülkenin katma değerli üretimine balta vuruluyor” diye konuştu.

‘Kriz yaşanacak’

Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği yönetim kurulu üyesi Adem Uyanık ise sektörde makinelerin durduğunu ifade etti.

Uyanık şöyle konuştu: “Solunum filtrelerinde yer alan hortumların hammadde fiyatı tonu 1600 dolardan 2 bin 800 dolara yükseldi. Ve piyasada malzeme yok. Tedarik kanalları tıkanmaya başladı. Alacak paramız da yok. Yurt dışından sipariş yağıyor ama üretim yapamıyoruz. Firmalar kapanıyor, görmezden geliniyor. Böyle giderse Türkiye’de bir sonraki Covid dalgasında solunum filtresi krizi yaşanacak.”