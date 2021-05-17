İmamoğlu’na bir inceleme daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfektan alımında ‘ihalede devletin zarara uğratıldığı’ iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatıldı.
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre İBB, ihale yasası kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden 15 bin litre dezenfektan aldı.
‘İhalede usulsüz işlem yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği’ iddiasıyla İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatıldığı, İmamoğlu’ndan savunma istendiği belirtildi.
Daha önce Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde ‘ellerini arkadan bağlayarak yürümesi’ ve yerlerine kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Kayapınar (Diyarbakır) belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi nedeniyle İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatılmış, İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında ‘görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet’in türbesine saygısızlık yaptığı’ iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermemişti.