İmamoğlu hakkında soruşturmaya izin yok

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet’in türbesine saygısızlık yaptığı’ iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.

Geçen haftaki ilk soruşturma talebinin gerekçesi, İmamoğlu’nun 29 Mayıs 2020’de İstanbul’un Fethi’nin 567’nci yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anma töreninde ‘ellerini arkadan bağlayarak yürümesiydi’. İkinci gerekçe ise 31 Ağustos 2019’da, yerlerine kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Kayapınar (Diyarbakır) belediye başkanlarıyla bir araya gelmesiydi.

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AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İmamoğlu hakkında ön inceleme başlattı.

İBB başkanının ön inceleme kapsamında istenen yazılı ifadesini 5 Mayıs’ta vermesinin ardından çalışmalarını tamamlayan müfettiş, 7 Mayıs’ta düzenlediği raporu bakanlığa sundu.

Raporda, ön inceleme sonucunda her iki konuda da iddiaların sübuta ermediği belirtildi. Söz konusu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmedi.

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İtiraz olmazsa karar kesinleşecek

Bundan sonraki süreçte İmamoğlu’yla ilgili soruşturma izni verilmemesi kararı ilgililere tebliğ edilecek. Herhangi bir itirazın olmaması veya olası bir itirazın Danıştay tarafından reddedilmesi halinde karar kesinleşecek.

İtiraz olması halinde kabulü ve bakanlık kararının kaldırılması durumunda ise savcılıkça soruşturma aşamasına geçilebilecek.