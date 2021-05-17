Konya’da aynı eğlence mekanına dördüncü kez baskın

Atatürk hangi filmi “Hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum” deyip tekrar izlemek istedi?

En çok hangi tür filmleri severdi?

En beğendiği sinemacı kimdi? Hangi filmde rol aldı? Onu kim ikna etti? Talimatı üzerine ilk kez kadın ve erkekler bir arada hangi sinemada film izledi?