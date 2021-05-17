Diken

Yaramazlara biraz batar!

Konya’da aynı eğlence mekanına dördüncü kez baskın

Konya’da bir eğlence mekanı, dördüncü kez mühürlendi.

Fotoğraf: DHA

Selçuklu ilçesinde polis ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı kalması gereken bir eğlence mekanına baskın yaptı.

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Burada 45 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ ve ‘sosyal mesafeyi ihlal’ suçlarından 283 bin 500 lira para cezası kesildi. Mekan da zabıta tarafından mühürlendi.

Eğlence mekanının daha önce üç kere basıldığı ve üç kez de mühürlendiği belirlendi.

İşyeri sorumlusu Ethem C.’ye ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘mühür bozma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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