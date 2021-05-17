Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitiyor

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığının tespitinin ardından gelen tavan fiyat uygulaması 19 Mayıs’ta kaldırılıyor.

Fotoğraf: DHA

Sektör temsilcileri uygulamayı tepki ile karşılamış ve mahkemeye taşımıştı.

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18 Mart’ta başlatılan tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibariyle sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim yapılmış, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aynı uygulamayı daha önce de belli aralıklarda getirmiş ve daha sonra son vermişti.

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Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira, Anadolu yakasında ise benzinin litresi en yüksek 7,09 lira, motorinin ise 6,45 lira olmuştu. Ankara’da benzinin litresi 7,15 lira, motorinin litresi 6,51 lira olarak belirlenirken, İzmir’de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.