‘Borsa ligi’nin şampiyonu da Beşiktaş

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Borsa İstanbul’da da yatırımcısına kazandırırken, yıl başından bu yana Beşiktaş hisseleri yaklaşık yüzde 140 değer kazandı.

Fotoğraf: AA

Geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatı, ligde alınan olumlu sonuçlarla geçen ay 13,51 liraya kadar yükseldi. Hisse senedi fiyatı son bir aylık dönemde dalgalı seyir izlerken, Beşiktaş hisseleri bugün önceki kapanışa göre yüzde 8,9 yükselerek 9,92’yi görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla hafif gerileyerek, şu dakikalarda yatay bir seyirle 9,11 seviyesinden işlem görüyor.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor değer kaybetti

Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri yılbaşından bu yana değer kaybederken, en çok gerileyen Fenerbahçe hisseleri oldu.

Fenerbahçe yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 23 değer kaybıyla 22,60 lira seviyesine inerken, Fenerbahçe’yi yılbaşından bu yana yüzde 20 düşüş gösteren Galatasaray takip etti. 2020’yi 4,05 liradan tamamlayan Galatasaray hisseleri şu sıralarda 3,23 liradan işlem görüyor.

Trabzonspor da benzer bir seyir izleyerek düşüş eğiliminde hareket etti. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden Trabzonspor hisseleri, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 4,2 yükselişle 2,23 liradan alıcı buluyor.