Süper Lig’de şampiyon Beşiktaş!

Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi yenerek averaj farkıyla şampiyon oldu.
Ligin 42’nci haftasına lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Galatasaray 81, üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise 79 puanla girdi.
Beşiktaş, İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe’yle karşılaştı. Maç, siyah beyazlıların 2-1’lik üstünlüğüyle bitti. Bu sonuçla puanını 84’e çıkaran Beşiktaş, 16’ncı kez kupayı müzesine götürmüş oldu.
Maçta Beşiktaş’ın gollerini 10’uncu dakikada Vida ve 69’uncu dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti. Ev sahibinin tek golü 24’te Alpaslan Öztürk’ten geldi.
Beşiktaş’la aynı puandaki Galatasaray, İstanbul’da Türk Telekom Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u 3-1 yendi ancak averaj farkıyla ligi ikinci sırada bitirdi.
Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yenerek 2020-2021 sezonunu üçüncü tamamladı.