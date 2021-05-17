DSÖ: Uzun çalışma saatleri her yıl yüz binlerce ölüme neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) araştırmasına göre her yıl yüz binlerce kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle hayatını kaybediyor.

Fotoğraf: beleaderly.com

Dünya çapındaki araştırma 2016 yılında, uzun çalışma saatlerinden kaynaklanan inme ve kalp hastalıkları sonucunda 745 bin kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Ölümler, uzun saatler çalışılan süreçten sonra oldu.

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Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik’in en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtilirken pandemi nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceği vurgulandı. Araştırma, pandemi sürecini içermiyor.

DSÖ’nün Uluslararası Çalışma Örgütü’yle işbirliğiyle yaptığı araştırmaya göre haftada 55 saat veya daha uzun süre çalışanların 35-40 saat çalışanlara oranla inme nedeniyle hayatını kaybetme riski yüzde 35, kalp hastalıklarından ölme riski ise yüzde 17 daha yüksek.

Uzun çalışma saatleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin dörtte üçü orta yaş grubundaki ve yaşlı erkekler.

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DSÖ teknik sorumlusu Frank Prega, “Salgın nedeniyle tam kapanma uygulanan ülkelerde çalışma saatlerin ortalama yüzde 10 arttığını biliyoruz. Bu, sağlık açısından kaygı verici” dedi.

Prega, işverenlerin çalışanlarının sağlığını düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.