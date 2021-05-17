Erdoğan: Gelişmelere göre 1 Haziran sonrası uygulama esaslarını paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,“1 Haziran’dan itibaren başlayacak ‘kademeli normalleşme’ takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı’nın, 16 Mayıs’ta valiliklere gönderdiği yeni genelgeye göre 17 Mayıs Pazartesi sabah 5’ten 1 Haziran Salı sabah 5’e kadar ‘kademeli normalleşme dönemi tedbirleri’ uygulanacağı bildirilmişti.

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Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.

Dört saat süren toplantı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.

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*Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz

*Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz.

*Milletimizin tedbirlere uyumunu özellikle rica ediyorum.

*Salgın döneminde büyüyebilen nadir ekonomilerden biri olduk.

*İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

*Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

*Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

*Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.

*Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz.

*Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.

*Açıkladığımız alım fiyatları, diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak, farklı fiyatlandırma yapılmayacak.

*Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak.

*Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır.

*Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.

*Türkiye’nin hem vatandaşına hem de iş dünyasına en ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu bir hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor. Tüm bunlara rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istememiz de inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir.

*Suç örgütlerini ülkemizin ve milletimizin başına musallat olmaktan çıkardık.

*Biden’ın ciddi bir İsrail’e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. O da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı.

*Lafa geldiğinde silahsızlanma şu bu vs. Sayın Biden, ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze’ye saldıran ve yüzbinlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazik ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.

*Bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz çünkü biz bu konularda daha fazla duramayız, durmayacağız. 83 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

*Bir Yahudi başbakan -ismini vermeyeceğim- bana, “Generalliğimde Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyordu” demişti.

*Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor.