IMF raporu: Türkiye halkına en az destek veren ülkeler arasında

Türkiye pandemide halkına en az maddi destek sağlayan ülkeler arasında yer aldı. En çok destek Çin’e bağlı Makao özerk bölgesinde. İkinci sırada ABD var.

Kırmızı: Yüzde 2.5’tan az, Sarı: Yüzde 2.5 ile yüzde 5 arası, Açık Yeşil: Yüzde 5 ile yüzde 7.5 arası, Yeşil: Yüzde 7.5 ile yüzde 10 arası, Koyu Yeşil: Yüzde 10’dan fazla, Gri: Veri yok

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Uluslararası Para Fonu (IMF) ülkelerin pandemideki destek ve harcamalarının gayri safi yurt içi hasılalarına (GSYH) oranını gösteren bir rapor yayımladı.

Rapor Ocak 2020-Mart 2021 tarihlerini kapsıyor. Türkiye’de 29 Nisan’da başlayacak üç haftalık kapatmadan kaynaklanacak giderler yer almıyor.

Türkiye yüzde 1.9’luk harcama yaptı

Salgın için yapılan harcama verilerine göre Türkiye GSYH’nin yüzde 1.9’una denk gelen bir ek harcama yaptı.

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Vergi indirimi gibi uygulamalarla ise hazine gelirlerinde kesintiye gitti.

Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye’deki pandemi harcamaları şöyle:

İlaç, aşı ve tıbbi malzemelere 4.3 milyar TL

Hastane ihtiyaçları ve koruyucu malzemelere 1.3 milyar TL

Sağlık personeli primlerine 9.6 milyar TL

Vatandaşa sağlanan ek destekler ise raporda şöyle yer aldı:

Mali yardım ve emekli maaşları 7.5 milyar TL

İşsizlik yardımı 5.1 milyar TL

Kısa çalışma ödeneği 27.7 milyar TL

İş veren desteği 8.3 milyar TL

En fazla harcama Makao’da

Dünyada en fazla harcamayı yüzde 27.4 ile Çin’in özerk bölgesi Makao yaptı. Makao’yu yüzde 25.5’le ABD takip ederken, Yeni Zelanda yüzde 19 ile üçüncü sırada yer aldı.