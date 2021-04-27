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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ‘tam kapanma’ya ‘kıpkırmızı’ giriyor

Bir haftada ‘kırmızı’ kategorideki kent sayısı dört artarken, ‘tam kapanma’ arifesinde 79 kent ‘çok yüksek riskli’ kategoride yer alıyor.

Fotoğraf: AA

Kontrollü normalleşmenin başladığı 2 Mart’tan önce açıklanan rakamlara göre 17 kent ‘çok yüksek riskli’ sayılan kırmızı kategorideydi.

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Mart ayının sonuna gelindiğinde, ‘kırmızı’ kent sayısı 58’e fırladı.

Son olarak, dün itibariyle, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar ‘tam kapanma’ kararı alındı.

Normalleşme kararı sonrası risk haritaları şöyle değişim gösterdi:

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29 Mart 2021 itibariyle…

Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı haftalık 100 binde görülen vaka sayılarına göre 79 kent ‘çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride. Yalnızca Mardin (95) ve Şırnak (55.04) ‘yüksek riskli’ turuncu kategoride.

Geçen hafta Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van turuncu kategorideydi. Böylece, bir haftada dört kentte vaka sayısı 100’ün üzerine çıkmış oldu.

İstanbul (854,75), Çanakkale (838,89), Tekirdağ (772,8), Kırklareli (721,80) ve Giresun (706,23) ise en çok vaka görülen kentlerden.

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