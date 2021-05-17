Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tayland’da rekor sayıda vaka: Tanı konanların dörtte üçü cezaevinde

Tayland’da salgının başından beri rekor sayıda Covid-19 vakası kayda geçti; sebebi haddinden fazla dolu cezaevlerinde virüse yakalananların sayısının artması. Bugün açıklanan 9 bin 365 vakanın 6 bin 853’ünü cezaevindekiler oluşturuyor.

Başkent Bangkok’taki cezaevlerinden biri. Fotoğraf: Reuters

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 111 bin 82 vaka görülen ülkede düşük seyreden vaka sayıları geçen ay yükselişe geçti. Daha önceki günlük rekor 13 Mayıs’ta kayda geçmişti. O gün 4 bin 887 kişiye tanı konmuştu. Bugün eklenen 25 kişiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 614’e yükseldi.

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Tayland hükümetinin verilerine göre sekiz cezaevindeki 24 bin 437 tutuklu ve mahkuma test yapıldı. 10 bin 748 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Durumun en kötü olduğu cezaevi, ülkenin kuzeyindeki Chiang Mai’dekiydi; buradakilerin yüzde 61’inin virüse yakalandığı tespit edildi.

Yetkililer, yapacak fazla bir şey olmadığını, ‘kimsenin ağzında maskeyle yemek yiyemeyeceğini’ belirterek 12 bin doz aşı ayrıldığını, bu sayının artırılacağını, mahkumlar için karantina süresinin 21 güne çıkarıldığını söylemekle yetindi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise ülkedeki 143 hapishanede 380 bin mahkumun bulunduğunu, çoğu cezaevinin aşırı kalabalık ve binlerce kişinin hastalığa karşı korumasız, büyük risk altında olduğunu duyurdu.

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Hükümet cephesinden mahkum sayısının 310 bine düşürüldüğüne dair açıklama geldi.

Son günlerdeki artış öncesinde başkent Bangkok’taki restoranların açılacağı duyurulmuştu.

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