CHP: RTÜK’ün 10 kararından yedisi ceza; RTÜK başkanı: Çoğu yalan habere

CHP’ye göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nün (RTÜK) son altı yılda aldığı 10 karardan yedisi ‘muhalif medya’ya ceza amaçlı. RTÜK’e göre cezaların çoğu ‘yalan haber’e.

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre;

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RTÜK 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 11 bin 220 karara imza attı.

Bunların yüzde 72’sinde medya kuruluşlarına ceza kesildi.

Medya kuruluşlarına toplam 6 bin 281 kez idari para cezası verildi.

İdari para cezalarının RTÜK tarafından alınan tüm kararlar içindeki oranı ise yüzde 56.

Toplam 671 program için durdurma kararı verildi.

Bu kararların yüzde 75’ine denk gelen 505’i ‘tek adam rejiminin hüküm sürdüğü’ 2019-2021 yıllarında verildi.

2019-2021 yıllarında verildi. 2020 yılında Tele-1, KRT ve Halk TV’ye en az 1 milyon 290 bin lira; FOX TV’ye ise en az 11 milyon 500 bin lira ceza kesildi.

İlgezdi, bu verilere dayanarak, “Böylece iktidarın sözde kamu yararını gözettiğini ileri sürerek aldığı kararlarla demokrasi ikliminden nasıl uzaklaştığı ortaya çıktı” dedi.

RTÜK başkanı: Cezaların çoğu sahtekarlara

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu rapordaki verileri yalanlarken, “‘RTÜK iktidarın sopası’ ve benzeri başlıklı haberler halkımızı manipüle etmeye yönelik yalanlardan ibarettir” dedi.

Şahin, şöyle konuştu: “Bunlar muhalif medyaya kesilen cezalar değil tam tersine kendi tabirleriyle söylemek gerekirse ‘muhalif medya’nın veya muhalefet milletvekillerinin alkışlayacağı türden yaptırımlardır. Şöyle ki bahse konu haberlerde geçen rakamların büyük çoğunluğu yalan beyanlarla sahte ürün satarak halkı kandıran, dini duyguları istismar edenleri kapsamaktadır.

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Daha açık ifade etmek gerekirse söz konusu haberlerdeki cezalar muhalefet yapan medya kuruluşlarına değil yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün ve cinsel gücü artırıcı etkisi olduğu iddia edilen sahte ilaç pazarlayanlara, sahte cep telefonu gibi kalitesiz taklit ürünler satanlara ya da ekranlarda halkın dini duygularıyla oynayarak muska yazan sahtekarlara yöneliktir.”