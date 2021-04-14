RTÜK, bu kez de ‘Arka Sokaklar’a daldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’, popüler polisiye dizisi ‘Arka Sokaklar’daki bazı sahnelerden ötürü yayıncı Kanal D’ye idari para cezası kesti. Gerekçe manevi değerleri görmezden gelen ve şiddet içeren sahneler.

‘Çukur’, ‘Baraj’ ‘Yasak Elma’, ‘Survivor’ ve bir ‘yalan haber’ de yayıncı kuruluşlara ceza getirdi.

Reklam

Avukata tokat, kanala ceza

‘Arka Sokaklar’ dizisi manevi değerlere aykırılık taşıyan sahneler ve şiddet görüntüleri sebebiyle yoğun olarak RTÜK’e şikâyet edildi..

Kurulun haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü. Masadaki ilk rapor ‘Arka Sokaklar’a ilişkindi.

Bunun üzerine RTÜK, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in bir hadisinin terör örgütü lideri tarafından anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı bölümleri ve bir avukata uygulanan fiziki şiddet görüntülerini ele aldı.

Reklam

İzleme uzmanının hazırladığı raporda İslami hassasiyetleri dikkate almayan ilgili sahnenin toplumsal değerleri hiçe saydığı, kullanılan ifadelerin amacını aşarak Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu savunularak yaptırım uygulanmasını talep edilmişti.

Raporda polisin gözaltına alınan avukata tokat attığı ve ayrıca çatışma, kavga ve darp içeren görüntülere korumalı saatler içinde yer verildiği de tespit edilmişti.

Kurul, yayın ilkelerinin ihlal edildiğine karar vererek Kanal D hakkında idari para cezasına hükmetti.

‘Çukur’dan yine ceza

Şiddet sahnelerinin yoğunluğu sebebiyle izleyicilerin sık sık şikâyette bulunduğu Show TV’nin ‘Çukur’ dizisi da yine RTÜK gündemindeydi.

Birtakım sahnelerde kavga, şiddet ve işkence görüntülerinin kanunda yer alan “Yayın hizmetleri,….. Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Show TV’ye idari para cezası verilmesine hükmetti.

FOX’a ‘çarpık ilişki’ cezası

Şikâyet üzerine FOX’un ‘Baraj’ dizisi hakkında da rapor düzenlendi.

Evli bir adamın, hamile olmamasına rağmen hamileymiş gibi davranan başka bir kadın tarafından kandırılmasını ve bu konu etrafındaki ‘çarpık ilişki ve diyaloglar’ tespit edildi.

Kurul, ‘evlilik ve ailenin varlığını anlamsız kılan ve bu değerleri zayıflatan, toplumda kutsal olarak kabul edilen evliliğe bakış açısını olumsuz yönde etkileyen içeriklere yer veren sahneler’i yasaya aykırı buldu. “Yayın ilkeleri, …. Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünün ihlali sebebiyle FOX’a idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Yine FOX’ta yayınlanan ‘Yasak Elma’ dizisi de kurulun masasındaydı. Eşini zehirleyerek öldürmek suretiyle maddi kazanç elde etme hadisesinin anlatıldığı sahneleri izleyen RTÜK Üyeleri, ‘kadın karakterler üzerinden verilen maddi menfaat için her yol mubahtır şeklindeki mesajların Türk toplumunun millî ve manevi değerleriyle ailenin korunması ilkesine aykırı olduğuna’ karar verdi. Yayıncıya idari para cezası kesildi.

Survivor’a yaptırım

‘Survivor’daki fiziki performans oyunlarında oyuncular arasında yaşanan olağanüstü gerilimler sırasında çıkan kavga ve argo kullanımının ekrana yansıması da TV 8’e ceza getirdi.

Programda şiddeti bir model olarak gösteren örneklerin çok sayıda yer aldığı, böylelikle şiddetin normalleşmesine sebep olunduğu kanaatine varan kurul, Kanundaki “Yayın hizmetleri,….. Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü gereği TV 8’e idari para cezası verdi.

Halk TV’ye ‘yalan haber’ yaptırım

Bir İstabullunun Eyüpsultan belediyesinden yardım istediği ancak bu yardımın AKP’ye üyelik şartıyla yapılacağı iddiasına yer veren Halk TV Ana Haber Bülteni’ni inceleyen RTÜK, iddianın gerçekle bağdaşmadığını belirledi.

Kurul, haberi hazırlayan kanalın muhatap belediye yetkililerinden konunun doğruluğunu teyit etme sorumluluğu olmasına rağmen bunu yapmadan gerçek dışı iddiada bulunmasını ihlal olarak değerlendirerek Halk TV’ye idari para cezası verilmesine hükmetti.