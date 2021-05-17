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Yaramazlara biraz batar!

Salgınla akciğer kanserinde erken teşhis sayısı arttı

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Seha Akduman, Sağlık Bakanlığı verilerine göre yeni tanı akciğer kanseri sayısının geçen yılın ortalamasının beş kat üzerinde olduğunu belirterek salgın nedeniyle artan tomografi çekiminin akciğer kanserini erken evrede yakalanmasını sağladığını anlattı.

Fotoğraf: Reuters

ANKA’nın haberine göre Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Akduman, dünyada her iki cinsiyet için en çok yaşam kaybına neden olan kanser tipinin akciğer kanseri olduğuna dikkat çekti.

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Akduman şunları söyledi: “Dünyada akciğer kanserinin en sık görüldüğü ülkeler arasında Türkiye ilk 10’da yer alıyor. Hem artan yaş hem sigara kullanımı bunun yanı sıra kontrolsüz hava kirliliği nedeniyle akciğer kanseri görülüyor. Corona virüsü nedeniyle çekilen kontrol tomografiler yeni tanı akciğer kanseri oranlarını artırdı. Toraks tomografisi dediğimiz göğüs ve akciğer tomografisi sayısı normalin çok üzerine çıktığından Sağlık Bakanlığı verilerine göre erken evre ve yeni tanı akciğer kanseri sayısı geçen yılın ortalamasının beş kat üzerinde. Tüm dünyada da rakamlar bu şekilde.”

Tomografinin tanı için daha fazla kullanılmaya başlamasıyla birlikte kanserde erken evreyi yakalama şansının arttığını anlatan Akduman, “Akciğer kanserinin en önemli risk faktörü de sigara. Daha önce tomografiye ikna edilemeyen sigara içicilerinin corona virüsü nedeniyle tomografi çekilmek zorunda kalmaları, akciğer kanserini erken evrede yakalama fırsatı doğurdu. Bu durum da tedavi şansını artırdı” dedi.

Akciğer kanserinin son yıllarda cinsiyet ayrımı olmaksızın yaygın şekilde görüldüğüne dikkat çeken Akduman şunları söyledi: “Önceki yıllarda akciğer kanserini erkeklerde görüyorduk. Artık her iki cinsiyette de çok yaygın şekilde görüyoruz. Maalesef hastalık oldukça ileri seviyede karşımıza çıkıyor. Akciğer kanserli olguların üçte ikisini ameliyat edilemeyecek dönemde yakalıyoruz. Kemoterapi ya da radyoterapi ile tedavi etmeye çalışıyoruz. Ancak aslında akciğer kanserinde en temel ve istenen tedavi yöntemi erken tanı ve cerrahidir.”

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Sigara içen kişilerde görülen kanlı balgamın ciddiye alınması gereken bir kanser belirtisi olduğuna dikkat çeken Akduman, “Bunun yanında ses kısıklığı hem tiroid hem akciğer kanserinde çok kritik. Geçmeyen inatçı öksürük, sık tekrarlayan zatürre ciddiye alınmalı” dedi.

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