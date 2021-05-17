TÜİK’e göre gençlerin yüzde 77’si işinden, yüzde 50’si kazancından memnun

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Gençlik 2020’ araştırmasına göre gençlerin yüzde 77.1’i çalıştığı işten memnun, yarısı da kazandığı paradan mutlu. Başka kurumların araştırmalarıysa tam tersini söylüyor.

Fotoğraf: DHA

Araştırmaya göre Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon 893 bin 750 kişi. Genç nüfusun toplam nüfusun içindeki oranı yüzde 15.4. Genç nüfusun yüzde 51.3’ünü erkek, yüzde 48,7’sini ise kadınlar oluşturuyor.

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TÜİK’e göre genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75.9’a kadar çıkıyor. Genç erkeklerde elde edilen kazançtan memnuniyet oranı da yüzde 48.8. Bu oran genç kadınlarda ise yüzde 80.4’e kadar çıkmış durumda. Genç kadınların yüzde 46.5’i eline geçen paranın yeterli olduğu görüşünde.

Araştırmaya göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56.7 iken 2020 yılında bu oran yüzde 47.2.

Diğer araştırmalar ne diyor?

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirilen ‘gençlik araştırması‘nın sonuçlarına göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Yine aynı araştırmada “Hayatınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğunuzu söyler misiniz” sorusuna gençlerin yalnızca yüzde 18.2’si “Mutluyum” cevabını veriyor.

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Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’yla (TİSK) hazırladığı ‘Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu’nda ise gençlerin yüzde 64’ünün işinden memnun olmadığı belirtiliyor.