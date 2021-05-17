İşleri bozulunca kripto para alan kardeşler iki ay sonra milyoner olarak uyandı

Pandemide kazançları dibe vurunca elde avuçta ne varsa kripto para Shiba Inu’ya yatıran Amerikalı kardeşler iki ay bile geçmeden milyonerliğe ‘terfi etti.’

Fotoğraf: Chris Coleman Smith

CNN’e anlattıklarına göre soyadlarını vermek istemeyen New Yorklu 38 yaşındaki Tommy ve 42 yaşındaki James düğün çekimleri yaparak hayatını kazanıyordu. Yılda 40’ın üzerinde düğün için çekim yapan kardeşlerin geliri pandemiye birlikte çakıldı. Geçen yıl yalnızca sekiz işe gidebildiler.

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İki kardeş, uzman arkadaşlarının tavsiyesi üzerine şubat ayı sonunda ‘piyango bileti alır gibi’ SHIB’e önce 200’er dolar yatırdı. Aile üyeleri de katılınca birkaç hafta sonraki yükselişin ardından yatırımın karşılığı mart ayında 8 bin dolara çıktı.

Nisan ortasında ise rakam 100 bin dolara yükselmişti. Çok geçmeden de 700 bin dolara!

O günü şöyle anlatıyor Tommy: “İnanamadık. Abim James’e 1 milyonu bulacağımızı söyledim. Ertesi gün bulduk.”

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CNN Business’in kripto para cüzdanlarından ve transfer hareketlerinden doğruladığı bilgiye göre başta yatırılan 7 bin 900 dolar (66 bin lira) şimdi neredeyse 9 milyon dolar (yaklaşık 75 milyon lira).

Kedeşler ve yakınları kısa sürede kazanılan bu inanması güç miktarda parayla henüz ne yapacağına karar vermemiş. Ancak henüz nakde çevrilmeyen paranın küçük bir bir kısmıyla ilk iş belli: Anne-babalarının evinin çatısını yaptırmak.

Etkilenip harekete geçmek isteyenlere James’ten uyarı niteliğinde bir tavsiye: “Kaybetmeye razı olmadığınız parayı yatırmayın. Bu tür kripto paralar çok yüksek riskli. Ne olacağını asla bilemiyorsunuz. Shiba Inu bizim hayatımızı değiştirmiş olsa da normalde böyle olmadığını biliyoruz. Çok fazla dalgalandığını gördüğünüzde geceleri uykunuz kaçıyor.”

Piyasada yüzlerce kripto para birimi var ancak Bitcoin ve Ethereum 2.3 trilyon dolarlık küresel kripto pazarının neredeyse üçte ikisini oluşturuyor. İki kardeşi milyoner yapan Shiba Inu bir yıldan kısa bir süre önce yaratıldı. Tıpkı şaka olarak başlayan Dogecoin gibi adını maskotu köpek türünden alıyor. Şaka olarak başlamış olsa da şimdi işler ciddiye binmiş gibi görünüyor. Bugün geldiği noktada yüzü gülenlerse, zamanında bu şakayı ciddiye alıp yatırım yapanlar. Şimdilik…