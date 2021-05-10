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Yaramazlara biraz batar!

Doge’ye rakip çıktı! SHIB coinde akıl almaz yükseliş

Kripto para piyasasının hırçın çocuğu Dogecoin’e rakip çıktı. Yine köpek logolu bir coin olan SHIB kısa sürede yüzde 1000’den fazla artış gösterdi.

Fotoğraf: Twitter

Şaka olarak yaratılan Dogecoin, 2 yıl önce neredeyse imkansız olduğu düşünülen 68 milyar dolarlık bir piyasa değeri oluşturdu. Doge’nin inanılmaz yükselişinde elbette milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetlerinin etkisi büyük. Doge, sadece bu sene başından beri fiyatını 74 kattan fazla arttırdı.

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Meteorik fiyat artışı

Yükselişten tıpkı Doge gibi, yine köpek logolu bir token olan Shiba Inu (SHIB) da nasibini aldı. SHIB’de 6 Mayıs’tan bu yana fiyat artışı yüzde 1400’ten fazla.

Büyük ölçüde abartılmış bir topluluk olan SHIB sevenlerin satın alma hacmi dışında temel bir ürünü yok.

Coin, web sitesinde “Dogecoin katili” diye anlatılıyor ve potansiyeline dikkat çekiliyor.

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Binance de listeleyecek

İnanılmaz yükseliş sorası dünyanın en büyük hacimli borsalarından Binance de SHIB’i listeleyeceğini duyurdu.

Uzmanlar temeli sağlam olmayan coinlerin eninde sonunda sıfırı göreceği konusunda uyarılar yaparken, SHIB’ın yakın gelecekte nerelere kadar gidebileceği ise şuan belirsiz.

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