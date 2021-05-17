Diken

Yaramazlara biraz batar!

TFF, Türkiye Kupası kararını değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası’nın final maçında stadın üçte biri oranında seyirci alınması kararından vazgeçti.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe maçlarını oynuyor… (Fotoğraf: DHA)

Antalyaspor ile Beşiktaş, 18 Mayıs’ta İzmir’deki 25 bin kapasiteli Gürsel Aksel Stadyumu’nda Türkiye Kupası final maçında karşılacak.

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TFF’nin 9 Mayıs’taki açıklamasında, kapasitenin üçte biri oranında (yaklaşık 6 bin 700) seyirci alınabileceğini duyurmuştu.

Ancak bugünkü açıklamada geri adım atıldı. Stada yalnızca her iki takımdan eşit sayıda olmak üzere toplam 500 seyirci alınacak.

TFF’nin açıklaması şöyle: “T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri’ genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.”

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Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

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