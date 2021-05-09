Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte biri oranında (6680 kişi) seyirci alınacak.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesindeki açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.”

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Britanya Ulaştırma Bakanı Grant Shapps 7 Mayıs’ta Türkiye’nin ‘kırmızı liste’ye alındığını duyurmuş, futbolseverlerin 29 Mayıs’ta İstanbul’da Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye’ye seyahat etmemesini istemişti. Aynı gün Britanya Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi finalinin Britanya’ya alınması için UEFA’ya başvurmuştu.

Milli maça sağlık kurulu uyarısı

TFF 28 Mart’ta İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maça kapasitenin yüzde 15’i oranında seyirci alınacağını duyurmuştu.

Ertesi gün TFF Sağlık Kurulu, karşılaşmaya seyirci alınmasının uygun bulunmadığını açıklamıştı.