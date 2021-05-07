Britanya, Türkiye’yi ‘kırmızı liste’ye alıyor

Britanya, Türkiye’den gelenlere 10 gün otelde karantina zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Bu, Türkiye’nin Britanya’nın ‘kırmızı liste’sine dahil edilmesi demek.

Fotoğraf: AA

Maldivler ve Nepal’in yanısıra Türkiye virüsün hızla yayılan mutasyonlarına ilişkin kaygılar nedeniyle 12 Mayıs’ta ‘kırmızı liste’ye eklenecek.

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Britanya Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu akşam düzenlediği basın toplantısında 12 ülkenin de ‘yeşil liste’ye alındığını açıkladı.

BBC sağlık haberleri editörü Hugh Pym’in aktardığına göre Shapps, futbolseverlerin 29 Mayıs’ta İstanbul’da Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye’ye seyahat etmemesini de istedi. Pym, hükümetin finalin Britanya’ya taşınması için görüşmeler düzenlediğini aktardı.

Öte yandan The Sun gazetesinin aktardığına göre İstanbul merkezli Andiamo Tour’dan Cem Polatoğlu, “Tam kapanma kararı muhtemelen sezonu kurtaramayacak” dedi.

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Polatoğlu, vakalar ay sonunda hükümetin hedefi 5 binin altına düşse bile ülkeler seyahat yasağını zamanında kaldırmayacağı için bunun ‘temmuz ayını kaybetmek’ anlamına geldiğini söyledi.

Reuters’a konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır da, “2021 için umutlarımız vardı. Ancak maalesef vaka sayıları istenen seviyelerde değil” dedi.

Bakanın açıklamaları sonrası Türkiye’deki Birleşik Krallık Büyükelçiliği Twitter hesabı üzerinden 10 gün otel karantinası hatırlatılarak şunlar kaydedildi: “Türkiye, 12 Mayıs’tan itibaren İngiltere’nin kırmızı seyahat yasağı ülkeleri listesine eklenecek. Bu karar, en son bilimsel verilere ve bir dizi uzmanın halk sağlığı tavsiyelerine dayanılarak alınmıştır.”