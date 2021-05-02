Virüs bulaşında yeni risk: Transit turistler!

ALİ İHSAN NERGİZ

Türkiye Covid-19 vaka sayılarındaki durdurulamayan artış üzerine yürürlüğe konan 19 günlük ‘tam kapanma’ sürecinin ilk günlerini geride bıraktı. Muafiyet kapsamındakiler hariç parkta yürüyüş yapmaya dahi izin yok. İçki satışı bile yasak.

Bununla birlikte hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmayan birileri var: turistler.

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Turistler Türkiye’ye rahatçı girip çıkabiliyor, istediği saatte gezebiliyor. Bir iki ülkeden gelenler hariç karantina zorunluluğu da yok. Dahası negatif PCR testi zorunluluğu 15 Mayıs itibariyle 16 ülke için daha kaldırılıyor.

Halihazırda yurt dışından giriş yapanlara en katı önlemleri uygulayan ülkelerden biri Britanya. Britanya ülkeleri kırmızı listedekiler ve diğerleri diye ayırıyor. Kırmızı listedeki ülkelerden sadece Britanyalılar ülkeye giriş yapabiliyor. Ve fakat onlar da 10 günlük ve hayli pahalı bir otel karantinasına girmek zorunda. Faturası 1700 sterlin, yani yaklaşık 19 bin 500 TL.

Türkiye şu an Britanya’nın kırmızı listesinde değil. Dahası turistlere kucak açmış bekliyor. Sonuç: Türkiye şu an popüler bir transit ülkesi.

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Yani Britanya’nın kırmızı listesinde yer alan Pakistan, Hindistan, Katar gibi ülkelerden insanlar Londra’ya gitmek için önce İstanbul’da konaklamayı tercih ediyor. İstanbul’da hayli uygun fiyatlara konaklayan turistler, hiçbir kısıtlamaya takılmadan rahatça gezebiliyor da.

Peki Türkiye açasından sakınca ne? Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın Türkiye’de de tespit edildiğini açıkladığı Hindistan varyantı.

Çifte mutasyon sebebiyle Hindistan’daki ağır tablonun nedeni olabileceği düşünülen varyant birçok ülkeyi ürkütüyor.

Şu an Türkiye’ye Hindistan üzerinden direkt uçuş olmasa da aktarmalı uçuşlar açık. Son 10 günde Hindistan’da bulunmuş kişiler resmi otoriteler tarafından belirlenen kurumlarda 14 gün boyunca karantinaya alınıyor.

Hindistan’ın komşusu 216 milyon nüfuslu Pakistan’dan ise her gün direkt uçuşlar bulunduğu gibi gelen kişilerin karantinaya girmesi de gerekmiyor.

Sosyal medya üzerinden ulaştığım, yakın zamanda bu yolu kullanmış Pakistanlı doktor Sobia Siraj ile konuştum. Sobia, Britanya vatandaşı değil ama turist vizesi var. Şu an Pakistan, Britanya’nın kırmızı listesinde bulunduğu için Pakistan üzerinden direkt Britanya’ya giriş yapamıyor. Bu yüzden o da Britanya’nın kırmızı listesinde Türkiye’de belirli bir süre konaklayıp öyle Britanya’ya girme yoluna başvurmuş.

-Neden Türkiye’yi tercih ettin?

Türkiye’yi tercih ettim çünkü online başvuruyla birkaç dakika içerisinde vize alabildim. Türkiye kapatma ya da seyahat yasaklamaları gibi Covid-19 kısıtlamalarının turistler için geçerli olmadığı birkaç ülkeden biri.

Peki Türkiye’ye geldiğinde karantinaya girmen gerekti mi?

Geldiğim zaman sadece negatif PCR testi göstermem gerekti, karantinaya girmedim.

Türkiye’de kaldığın süreyi nasıl değerlendirdin?

İstanbul’da geceliği 10 dolara uygun bir otelde kaldım. Bu kadar ucuz olması da Türkiye’yi tercih etme sebeplerimdendi. İstanbul’da tüm turistik yerlere kolayca ulaşabildiğiniz harika bir toplu taşıma sistemi var. Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi gibi yerleri gördüm. Kapalı Çarşı ve Taksim Meydanı’nda gezip Boğaz turu yapma şansım da oldu.“

Durum bu…

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 15 Mayıs’tan itibaren 16 ülkeden daha geleceklere negatif PCR testi zorunluluğun da kaldırma kararı için Diken’e “Sonuçları çok ağır olur” demesi boşuna değil.

Yönetilemeyen pandemi sebebiyle halktan evinde kalıp fedakarlık yapması istenirken bir yandan yeni vakalara, daha da kötüsü Pakistan ve Hindistan’dan gelebilecek varyantlara kapı aralanmış durumda.