Diken’in dikkat çektiği ‘virüs bulaşındaki yeni risk’ Meclis gündemine taşındı

Diken’in ‘Virüs bulaşındaki yeni risk: transit turistler!’ haberiyle dikkat çektiği tehlike Meclis gündemine taşıdı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin mutant virüs için ‘yol geçen hanı’na döndüğünü söyledi.

Diken’in Ali İhsan Nergiz imzalı haberinde ‘tam kapanma’ya rağmen, “Hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmayan birileri var: turistler” denerek şu bilgilere yer verilmişti:

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“Halihazırda yurt dışından giriş yapanlara en katı önlemleri uygulayan ülkelerden biri Britanya. Britanya ülkeleri kırmızı listedekiler ve diğerleri diye ayırıyor. Kırmızı listedeki ülkelerden sadece Britanyalılar ülkeye giriş yapabiliyor. Ve fakat onlar da 10 günlük ve hayli pahalı bir otel karantinasına girmek zorunda. Faturası 1700 sterlin, yani yaklaşık 19 bin 500 TL. Türkiye şu an Britanya’nın kırmızı listesinde değil. Dahası turistlere kucak açmış bekliyor. Sonuç: Türkiye şu an popüler bir transit ülkesi. Yani Britanya’nın kırmızı listesinde yer alan Pakistan, Hindistan, Katar gibi ülkelerden insanlar Londra’ya gitmek için önce İstanbul’da konaklamayı tercih ediyor. İstanbul’da hayli uygun fiyatlara konaklayan turistler, hiçbir kısıtlamaya takılmadan rahatça gezebiliyor da.

Peki Türkiye açasından sakınca ne? Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın Türkiye’de de tespit edildiğini açıkladığı Hindistan varyantı.

Çifte mutasyon sebebiyle Hindistan’daki ağır tablonun nedeni olabileceği düşünülen varyant birçok ülkeyi ürkütüyor.

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Şu an Türkiye’ye Hindistan üzerinden direkt uçuş olmasa da aktarmalı uçuşlar açık. Son 10 günde Hindistan’da bulunmuş kişiler resmi otoriteler tarafından belirlenen kurumlarda 14 gün boyunca karantinaya alınıyor.

Hindistan’ın komşusu 216 milyon nüfuslu Pakistan’dan ise her gün direkt uçuşlar bulunduğu gibi gelen kişilerin karantinaya girmesi de gerekmiyor.“

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre CHP’li Emir, şunları kaydetti: “Türkiye, mutantlı virüs için yol geçen hanına döndü. Hindistan’dan gelenlere uygulanan 10 günlük karantina önlemi acilen Pakistan için de devreye alınmalı.

Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti: “İstanbul’da bu şekilde kaç karantina merkezi vardır? 21 Nisan’dan beri kaç kişi karantinaya alındı? İstanbul’daki beş Hint varyantı ilk olarak hangi tarihte tespit edildi? Hindistan’dan sonra en çok Hint varyantının görüldüğü ülke olan Pakistan’dan gelen yolcularla ilgili henüz neden 10 günlük karantina uygulaması başlatılmamıştır?”