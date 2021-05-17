Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bütçe nisan ayında açık verdi

Merkez Bankası’ndan gelen transferle geçtiğimiz ay fazla veren merkezi yönetim bütçesi nisan ayında açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre nisanda açık 16,9 milyar lira.

Fotoğraf: Reuters

Nisanda merkezi yönetim bütçe giderleri 110,7 milyar lira, bütçe gelirleri 93,8 milyar lira oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92,1 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 1,7 milyar lira kaydedildi.

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Ocak-nisan döneminde ise bütçede 5,9 milyar liralık fazla oluştu. Bu dönemde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,4 yükseldi ve 437 milyar 906 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri ise  yüzde 9,7 artarak 432 milyar 43 milyon lirayı buldu.

Oluşan bu bütçe fazlasında Merkez Bankası kârının bütçeye erken aktarımının payı var.

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