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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Suriye’ye operasyon, ortağımız DSG’nin IŞİD’le mücadelesini kısıtlayabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ‘Türkiye’nin Suriye’ye olası bir operasyonunun Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD’le mücadelesini kısıtlayabileceğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım’daki patlamada altı kişi ölmüş, 81 kişi de yaralanmıştı. Resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığı belirtmiş, sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, 20 Kasım’da Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı başladığını duyurmuştu.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kara harekatı sinyali verirken, ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi.

AA’nın haberine göre Beyaz Saray’dan Kirby, Türkiye’nin güney sınırında ‘meşru terör tehdidi’yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu açıkladı.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde ‘kendilerini endişelendiren noktanınsa YPG’nin çatı örgütü DSG’nin, IŞİD’le mücadelesi’ olduğunu söyleyerek “Bölgedeki bir operasyon, ortağımız DSG’nin mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. DSG’yle bunun için ortaklık yapıyoruz ve IŞİD üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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