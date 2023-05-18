Üniversitelerde finaller 1 Haziran’dan sonra

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran’dan sonra yapılmasına karar verdi.

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YÖK, dün düzenlediği toplantıda üniversitelerde dönem sonu sınavlarına ilişkin karar aldı. Buna göre, dönem sonu sınavları 1 Haziran’dan sonra yapılacak.

YÖK’ün açıklamasında şunlar dendi:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir.”

Birçok üniversitenin dönem sonu sınavları ikinci tur seçim dönemine denk geliyordu. Öğrenciler sınav tarihlerinin değişmesini talep ederken CHP ve İYİ Parti de YÖK’e çağrıda bulunmuştu.