Depremzede öğrenci: Bu uzaktan eğitim değil ev hapsi

MEHMET BARAN KILIÇ

Diken’e konuşan depremzede öğrenci, uzaktan eğitim kararını çok yanlış bulduğunu belirterek, “Bu, bizi okullarımızdan uzaklaştırarak psikolojimizi alt üst etmekten başka bir şey değil” dedi.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıkıyor. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Diken’e konuşan depremzede bir üniversite öğrencisiyse uzaktan eğitim kararını değerlendirdi.

‘Gaziantep hayalet şehre döndü’

Yaşadığı şehir Gaziantep’in hayalet şehre döndüğünü söyleyen depremzede öğrenci, deprem anını ve şu anki durumu şöyle açıkladı: “Deprem günü binaların beşik gibi sallanmasıyla kendimizi sokakta bulduk. Binamızda çok bir sıkıntı yok ama bu şiddetteki bir deprem ne kadar sağlam bırakabilir ki binaları? Şu an su ve doğalgaz haricinde bir sıkıntımız yok. Ulaşamadığım ve maalesef hayatını kaybeden arkadaşlarım ve yakınlarım oldu. Gaziantep hayalet bir şehre döndü, insan yok.”

‘Uzaktan eğitim kararı değil ev hapsi’

Depremzede, uzaktan eğitimi ev hapsine benzeterek şunları söyledi: “Buna uzaktan eğitim kararı yerine ev hapsi kararı desek daha açıklayıcı olur. Bu kötü felaketi kolay kolay aşamayacağız. Buna çözüm üretilmesi gerekiyor. Bu, bizi okullarımızdan uzaklaştırarak psikolojimizi alt üst etmekten başka bir şey değil.”

‘Arkadaşlarla beraber olmanın çok artısı olacak’

Gaziantep’in hayalet şehre döndüğünü ve burada yapacak hiçbir sosyal aktivitenin kalmadığını belirten depremzede öğrenci, arkadaşlarıyla beraber olmanın kendisine psikolojik olarak destek olacağını söyledi: “Buralar hayalet şehre dönüştü. Hiçbir sosyal aktivitemiz kalmadı. Evde oturdukça depremde yaşanan görüntüler geliyor gözümün önüne. Yüz yüze eğitimde arkadaşlarımızla beraber olmanın böyle bir dönemde bize çok artısı olacak.”

‘Bilgisayarım yok, telefonum depremde kırıldı’

Depremzede öğrenci, uzaktan eğitimi sürdürecek altyapıya da sahip olmadığını dile getirdi: “Uzaktan eğitime katılmamız için bir bilgisayarım bile yok. Şu an kullandığım telefon bile deprem günü yere düşüp kırıldı. Bu şartlarda uzaktan eğitimin olmasını kesinlikle istemiyoruz.”

Pandemi dönemindeki uzaktan eğitim tecrübesini de hatırlatan depremzede öğrenci, bu şekilde derslerden verim alamadığını ve bu nedenle yüz yüze eğitime temelsiz başladıklarını da ekledi.

Depremzede öğrenci ayrıca hala ulaşamadığı yakınları olduğunu, bu süreçte herkesin bölgeye yardımını beklediğini ve artçı depremlerin devam ettiğini belirterek tehlikenin geçmediğini söyledi.