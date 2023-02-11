Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uzaktan eğitim kararına tepki yağdı: Bu bir kuşağı kaybetmek demek!

Öğrenci yurtlarının depremzedelere açılması ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine ilişkin karara sosyal medyadan tepki yağdı: “Bu sene mezun olacak gençler sadece 1.5 yıl kampüse gitmiş olacak! Bu bir kuşağı kaybetmek demek. Yapmayın!”

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 22 bin 327’ye çıktı.


Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta depremlerden dolayı üniversitelerin bahar döneminin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu.

Bugün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının depremzedelerin kullanımı için boşaltılacağını söylemişti.

Başta siyasiler, öğrenciler ve eğitimciler olmak üzere karara tepki yağdı. Birçok kişi pandemi nedeniyle iki yıl uzaktan eğitim alan öğrenciler için bu kararın zarar vereceğini söylerken depremzedelere yurtlar yerine otellerin açılmasını istedi.

İşte o tepkiler:

Akademisyen, veli ve öğrenciler anlattı: Uzaktan eğitim çözüm değil

SON HABERLER

‘Delil karartma’ girişimi mi? Hatay’da yapı denetim ve malzeme şubesi yıkıldı

AYŞEGÜL KASAP [email protected] @aysegul_kasap Hatay’da yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğünün bulunduğu bina bugün ‘apar topar’ yıkıldı. Belgeler enkaz altında kaldı. Yıkımı görüntüleyen bir avukat, şube müdürünün kendisine “Valilikten yıkım kararı var” dediğini aktardı. Oysa valiliğin böyle bir kararı yokmuş. Diken’e konuşan Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın: “Başsavcılığı aradım. Valiliğe sorup döndüğünde başsavcılık […]

‘Defter’ açıldı: Deprem paylaşımından gözaltına alınan CHP’li, Erdoğan’ın 2012’deki konuşmasını paylaşmakla suçlandı 

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya paylaşımları sebebiyle CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı. Savcı, Dağ’ın Instagram hesabından paylaştığı Erdoğan’ın 2012’de 23 Nisan nedeniyle koltuğunu devrettiği öğrenciye “Kalkmamak üzere oturma” dediği videoyu da dosyaya koydu. Dağ, yurtdışına çıkışı yasaklanarak serbest bırakıldı. 