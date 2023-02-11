Uzaktan eğitim kararına tepki yağdı: Bu bir kuşağı kaybetmek demek!

Öğrenci yurtlarının depremzedelere açılması ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine ilişkin karara sosyal medyadan tepki yağdı: “Bu sene mezun olacak gençler sadece 1.5 yıl kampüse gitmiş olacak! Bu bir kuşağı kaybetmek demek. Yapmayın!”

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 22 bin 327’ye çıktı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta depremlerden dolayı üniversitelerin bahar döneminin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu.

Bugün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının depremzedelerin kullanımı için boşaltılacağını söylemişti.

Başta siyasiler, öğrenciler ve eğitimciler olmak üzere karara tepki yağdı. Birçok kişi pandemi nedeniyle iki yıl uzaktan eğitim alan öğrenciler için bu kararın zarar vereceğini söylerken depremzedelere yurtlar yerine otellerin açılmasını istedi.

İşte o tepkiler:

Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023

Üniversiteleri kapatarak sadece yeni mağdurlar yaratmış olacaksın!



Yurtları boşaltacağına Saray'ı boşalt! pic.twitter.com/b6oCnLuPT7 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 11, 2023

Öğrencilerimiz pandemide yaşadıkları psikolojik çöküntüyü ve akademik gelişimlerindeki yavaşlamayı daha yeni telafi ediyor. Ayrıca bu dönemde etkileşime ve paylaşıma her zamankinden çok ihtiyaçları var Lütfen üniversiteleri yüzyüze eğitime kapatma kararı yeniden değerlendirilsin. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 11, 2023

Her açıklamada aslında hiçbir afet hazırlık plan program yapılmamış olduğu ortaya çıkıyor.



Üniversiteleri kapatmayı anlayamıyorum. — Mete Atature (@MeteAtature) February 11, 2023

Üniversiteleri kapatmayın!



Bu sene mezun olacak gençler sadece 1.5 yıl kampüse gitmiş olacak! Bu bir kuşağı kaybetmek demek. Yapmayın!



Depremden etkilenen bölgelerdeki üniversitelerede kademeli öğretime geçiş, geçici kampüs ve başka bölgelere yatay geçiş

olmalı. https://t.co/vmEIFdbJMI — Selçuk R. Şirin (@SelcukRSirin) February 11, 2023

Boş evleri, otelleri, kamu kamp ve misafirhanelerini doldurmadan yurtları kullanmak için üniversiteleri uzaktan eğitime geçirmek yanlış bir işlem sırasıdır. — Muharrem İNCE (@vekilince) February 11, 2023

Üniversiteleri kapamak da ne ya? Savaşta bile üniversiteler çalışır. Zaten iki yıl pandemide okulsuz kaldı bu çocuklar. Yok mu başka kurban edilecek? — Nuriye Ortaylı (@carice01) February 11, 2023

Yanlış üstüne yanlış yapılıyor. 99 depreminden sonra bölgeden gelen öğrencilerin psikolojisini en çok akranlarıyla eğitim almak korumuştu. Öğrencileri eve hapsediyorsunuz. Olmaz. Turizm yerine eğitimi kurban etmek tam bu zihniyete göre. Yapmayın! https://t.co/5ABjWc4OOo — Cangül Örnek 🌈 (@CangulOrnek) February 11, 2023

Yüzbinlerce boş evin olduğu şehirler, yüzlerce otelin boş olduğu bölgeler varken üniversitelerin kapatılması çözüm değil!



Üniversiteleri kapatmak eğitimi sekteye uğratmaktır.



Deprem bölgesindeki gençlerin depremden etkilememiş şehirlerde öğretime devam etmesi sağlanmalıdır! — Oya Ersoy (@OyaErsoy) February 11, 2023

Öğrencileri evlerine dönüş imkanı yaratmadan ya da başka barınma olanağı olup olmadığını sormadan apar topar yurttan çıkarmak afet yönetimi değildir; olsa olsa kaş yapayım derken göz çıkarmaktır. https://t.co/QLKlU6Ss6A — güven gürkan öztan (@guven_oztan) February 11, 2023

Yurtları tahsis edeceğinize otelleri tahsis edin!

Sınıflarımızı ve yurtlarımızı depremden etkilenen şehirlerdeki kardeş üniversite öğrencilerine açalım.

Her felakette önce eğitimi feda etmeyin! https://t.co/bt2fmNRpoy — Evren Balta (@Evreki) February 11, 2023

Eğitimin online olması çok anlamsız. Öğrenciler travmalarını belki okula giderek hafifletebilirlerdi. — Sedat Gundogdu (@Sedat_Gundogdu1) February 11, 2023

Alelacele alınmış bir karar. Alınmış bir karar mı ondan bile emin değilim. Ilk refleks eğitimi feda etmek olmamalı. Bırakın öğrencilerimizle iyileşelim… — Burak Özçetin (@ozcetinburak) February 11, 2023

Üniversiteleri kapatma kararı ülkemizdeki eğitim sistemi ile yakından ilişkili. Deprem felaketinin sonuçlarına yönelik çözüm aranırken, ilk gözden çıkarılacak kurumların üniversiteler olması çok şey anlatıyor! — Raşit Tükel (@rasittukel) February 11, 2023

Üniversiteye 2019-2020 öğretim yılında başlayan öğrenciler 4 yıllık öğrenimlerini 2 yılı uzaktan olmak üzere 2023 haziranında tamamlayarak mezun olacaklar. Bu öğrencilerin 40 yıl çalışacakları düşünüldüğünde, uzaktan eğitim kararının ülke geleceğine etkisi daha iyi yorumlanabilir — Doganay Tolunay (@DoganayTolunay) February 11, 2023