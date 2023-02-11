Uzaktan eğitim kararına tepki yağdı: Bu bir kuşağı kaybetmek demek!

Öğrenci yurtlarının depremzedelere açılması ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine ilişkin karara sosyal medyadan tepki yağdı: “Bu sene mezun olacak gençler sadece 1.5 yıl kampüse gitmiş olacak! Bu bir kuşağı kaybetmek demek. Yapmayın!”
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 22 bin 327’ye çıktı.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta depremlerden dolayı üniversitelerin bahar döneminin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu.
Bugün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının depremzedelerin kullanımı için boşaltılacağını söylemişti.
Başta siyasiler, öğrenciler ve eğitimciler olmak üzere karara tepki yağdı. Birçok kişi pandemi nedeniyle iki yıl uzaktan eğitim alan öğrenciler için bu kararın zarar vereceğini söylerken depremzedelere yurtlar yerine otellerin açılmasını istedi.
İşte o tepkiler: