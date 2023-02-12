Uzaktan eğitim kararına Bilim Akademisi de karşı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), 11 Şubat’ta yayımlanan ‘tüm üniversitelerde uzaktan eğitim’ kararına bir itiraz da Bilim Akademisi’nden geldi. ‘Yanlış karardan ivedilikle dönülmesi gerektiği’ belirtildi.

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YÖK’ün uzaktan eğitim kararını duyurması sonrasında başta psikologlar ve eğitimciler olmak üzere farklı çevrelerden kararın yanlış olduğuna ve uygulanmaması gerektiğine dair özellikle sosyal medya üzerinden açıklamalar yapıldı.

‘Tepeden inme kararı yanlış buluyoruz’

Karara bir eleştiri de Bilim Akademisi’nden geldi:

*11 Şubat 2023’te yayımlanan Yükseköğretim Kurulu duyurusuyla öğrendiğimiz ülkemizde tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçiş kararını yanlış bulduğumuzu beyan ederiz.

*Depremde sevdiklerini, yuvalarını kaybetmiş vatandaşlarımız için en uygun şartlarda barınma imkanı sağlanması acil bir ihtiyaç olmakla birlikte üniversite yurtları bu amaca hizmet edecek donanımda değil.

*Depremzedelerin konaklaması için birçok alternatifin var olduğu ülkemizde tüm üniversitelerin uzaktan eğitime zorlanması, kurumlar arasındaki farklılıkları gözetmeyen, tektipleştirici ve tepeden inme bir karardır.

‘Eğitimde fırsat eşitliğini de zedeleyecek’

*Uzaktan eğitimin öğrenim süresini ve kalitesini olumsuz etkilediği pandemi dönemindeki deneyimle sabit. Kaldı ki, depremzede öğrencilerimizin verilecek eğitimden yararlanabileceği şüpheli. YÖK’ün bu kararı eğitimde fırsat eşitliğini de zedeleyecek. Eksik eğitimle meslek yetkisi verilen donanımsız mezunlar ülkemize liyakatle hizmet edemeyecek. Tüm bunların sorumluluğu büyüktür.

*Üniversitelerin esas işlevleri göz önüne alındığında, bu kurumların eğitim faaliyetlerini sürdürmesi, paydaşlarına destek mekanizmaları sağlamaları, yardım faaliyetleri düzenlemeleri ve benzeri etkinliklerini sürdürebilmeleri, bu kurumlardaki her kademedeki araştırmacının bir araya gelerek depremin olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek bilimsel çözümleri üretebilmeleri için açık kalmaları, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bir arada olmaları ülkemizin menfaatinedir.

‘Yanlıştan geri dönülmeli’

*İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda bu işlevlerin yeniden düzenlenmesi için eğitime ancak kısa bir süreliğine ara verilmeli; her bir yüksek öğrenim kurumunun yönetimi bu süreye kendi koşullarını değerlendirerek karar vermelidir.

*YÖK’ün işlevi deprem bölgesindeki öğrencilerin talep etmeleri durumunda kayıt dondurabilmeleri ve öğretim üyelerinin izinli sayılmaları ya da diğer üniversitelerin imkanlarına göre dağıtılmaları, barındırılmaları ve eğitimlerine devam etmeleri yolunda imkanları araştırmak, koordinasyonu sağlamakla sınırlı olmalı.

*Yapılan yanlıştan ivedilikle geri dönülmesi gerektiğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.