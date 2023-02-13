Boğaziçi Üniversitesi ‘hibrit’ kararı aldı: İsteyen uzaktan, isteyen sınıftan

Üniversitelerin deprem sebebiyle eğitim öğretime uzaktan devam etmesi kararı eleştirilmeye devam ederken Boğaziçi Üniversitesi yönetimi isteyen öğrencilerin sınıfa gelebileceğini, isteyenlerin dersleri uzaktan takip edebileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda on binlerce insan evinden barkından oldu. İktidar da çareyi depremzedeleri öğrenci yurtlarına yerleştirmekte buldu. Bu nedenle tüm Türkiye’de üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Birçok eğitimci, siyasetçi ve hukukçu da eleştirisini dile getirip kararın geri alınmasını istedi.

Bu konuda ilk somut gelişme Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşandı.

Okuldaki akademisyen, öğrenci ve personele gönderilen bilgi notunda, ‘deprem felaketi nedeniyle Türkiye genelinde yükseköğretime yönelik alınan kararlara bağlı olarak Bahar dönemi boyunca tüm yurtların, yemekhanelerin, kütüphanenin ve tüm çalışma alanlarının hizmet vermeye devam edeceği’ belirtildi.

Bilgilendirmeye göre bahar dönemi dersleri 20 Şubat 2023’te başlayacak. Öğrenciler dersleri çevrimiçi olarak takip edebilecek. İsteyen öğrenciler derse sınıfta katılacak.

Bahar dönemine devam etmek isteyen depremzede öğrenciler ise, ders kayıt döneminde istedikleri dersleri seçememeleri halinde, ders ekleme-bırakma (add-drop) sürecinde (kota kısıtlaması olmaksızın) istedikleri dersleri dilekçeyle ekleyebilecek.

Depremzede öğrencilere ders kaydı ve eğitimle ilgili tanınacak bazı başka kolaylıklar üzerinde de çalışılıyor.