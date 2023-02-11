Erdoğan duyurdu: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversiteler yaza kadar uzaktan eğitim verecek. KYK yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

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Diyarbakır’da konuşan Erdoğan, depremle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Erdoğan, süresiz tatil ilan edilen üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Bu kapsamda KYK yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

Ayrıca Erdoğan, deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

*Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden üç kat daha büyük, üç kat daha yıkıcıdır.

*Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz.

*Bazı odaklar, siyasi partiler, STK’lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır.