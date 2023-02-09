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Yaramazlara biraz batar!

Bakan duyurdu: Okullar 20 Şubat’a kadar kapalı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık” dedi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.


Deprem nedeniyle okullardaki ara tatil 13 Şubat’a uzatılmıştı. Deprem bölgelerindeyse eğitime 20 Şubat’a kadar ara verilmişti.

Bakan Özer, tüm Türkiye’de eğitim ve öğretime verilen aranın 20 Şubat’a kadar uzatıldığını açıkladı.

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