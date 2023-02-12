Üniversite kararına bir itiraz da İmamoğlu’ndan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine tepki göstererek ”Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli” dedi.

Fotoğraf: İBB

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda on binlerce insan evinden barkından oldu. İktidar da çareyi depremzedeleri öğrenci yurtlarına yerleştirmekte buldu. Bu nedenle tüm Türkiye’de üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Bugün açıklanan karar başta yurtlarda kalanlar olmak üzere üniversitelilerde şok etkisine yol açtı. Sosyal medyada sayısız protesto ve itiraz paylaşıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, iktidarı bir an önce bu karardan dönmeye çağırdı.

İmamoğlu şunları söyledi: ”Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apartopar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir. Devletimiz depremzedelerin barınma olanağını sağlayacak imkana sahiptir, ilk akla gelenin üniversitelerin kapatılması olması akla ziyandır, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Deprem bölgesindeki öğrencilere diğer illerde sahip çıkmak varken, öğrencileri diğer üniversitelere aktarıp yurt kapasitesini artırarak eğitime devam etmek varken, gençleri çaresiz bırakmayı, umutsuzlaştırmayı kabul etmiyorum. İstanbul buna hazır, diğer illerimiz de hazırdır.”

Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apartopar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir. Devletimiz depremzedelerin barınma olanağını sağlayacak imkana sahiptir, ilk akla gelenin üniversitelerin kapatılması olması akla ziyandır, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 12, 2023