Boğaziçi akademisyenleri de uzaktan eğitime karşı: Yeni mağduriyetler oluşacak

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, uzaktan eğitim kararından geri dönülmesini talep ettikleri bir bildiri yayımladı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

Akademisyen, veli ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kesimden yurttaş karara tepkili.

Bir tepki de Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden geldi.

Akademisyenler, depremzedelerin barınma sorununu ortadan kaldırmak için gerekli ve etkili çözümler araştırılmadan bu kararın verildiğini belirtirken, öğrenci yurtlarının ailelere uygun olmadığı dile getirildi. Kararın yeni mağduriyetlere yol açacağını söyleyen akademisyenler, kampüs ortamının depremzede öğrencilerin yaralarını sarmasında etkili olduğunu belirtti.

Akademisyenlerin bildirisi şöyle: