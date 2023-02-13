Depremzede tıp fakültesi öğrencisi: Bizi kampüslerden uzak tutmayın!

Depremzede tıp fakültesi öğrencisi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Tıp Öğrencileri Kolundan Helin Çakır, kendisi gibi depremzede üniversite öğrencilerinin içinde bulundukları psikolojiden uzaklaşmasını sağlayacak, dayanışma ve sosyalleşme olanakları sunan kampüslerden uzak tutulmasının mağduriyet yaratacağını söyledi.

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Depremden etkilenenlerin Kredi Yurtlar Kurumu’nun öğrenci yurtlarına yerleştirilebilmesi için üniversitelerde bahar dönemine çevrimiçi eğitimle devam edileceği ilan edilmişti. Açıklamanın hemen ardından öğrenciler yurtlarından apar topar kovuldu. Ara yıl tatilindeki öğrenciler eşyalarını dahi toplayamamıştı. Öğrencilerin eşyaları çöp poşetlerine, isimlerine göre ayırmadan, karmakarışık doldurup kenara atmıştı.

Birçok eğitimci, siyasetçi ve hukukçu da eleştirisini dile getirip kararın geri alınmasını istemişti.

TTB’teki basın toplantısında öğrenci kolunun kaleme aldığı açıklamayı Çakır okudu. Açıklamada, iktidar ve sermayedarların kendi otelleri, kurumlara ait konaklama imkânları, bankaların ve emlak piyasasının el koyduğu boş konutları kaybetmemek için öğrencilerin ve kampüslerin gözden çıkarıldığı vurgulandı.

‘Devlet kurumları, boş konutlar ve otellere yerleştirin’

Seçimler yaklaşırken gençlerin seslerini duyurabileceği, en güçlü ve özgür alanları olan kampüslerin boşaltılmasının arkasındaki amacın gençlerin bir araya gelme ve örgütlenme alanlarını kısıtlama isteği olduğu belirtilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Özellikle depremzede arkadaşlarımızın içinde bulundukları psikolojiden uzaklaşmasını sağlayacak, onlara dayanışma ve sosyalleşme olanakları sunan kampüslerden uzak tutulması daha da sağlıksız bir ortam yaratacak, depremzede olmayan öğrencileri de mağdur etmekten ileriye gitmeyecek. Hâlihazırda niteliksiz, eşit olmayan eğitim sistemi pandemi döneminde çevrimiçi uygulamayla ciddi hasar almıştı. Çevrimiçi eğitimin bir göz boyamadan ibaret olduğu pandemi sürecinde ayyuka çıkmıştı. Depremle yerle bir olmuş kentlerde öğrenciler daha da yoksullaşmışken, barınma ihtiyacını dahi karşılayamaz; elektrik, internet ve birçok eğitim materyaline ulaşamazken çevrimiçi eğitime katılmaları beklenemez.

Deprem felaketinin sonuçlarını şiddetlendiren rant politikalarınız yüzünden eğitim hakkımızın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Depremzedelerin barınma sorunun çözümü; üniversiteli gençliğin sokağa atılması, eğitimden uzaklaşması değil. Yüz yüze, sağlıklı, tüm olanakları sağlanmış bir şekilde ülke genelinde üniversite eğitimi devam etmeli. Depremzede arkadaşlarımızın da görüşleri alınarak onlara yönelik bir planlama yapılmasını ve bahar döneminin çevrimiçi eğitimle devam edileceği kararının bir an önce geri çekilmesini, depremzede yurttaşlarımızın öğrenci yurtlarına değil; devlet kurumları, boş konutlar ve otellere yerleştirilmelerini talep ediyoruz.”