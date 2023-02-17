Öğrenciler, uzaktan eğitim hatasından dönülmesini istiyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı tüm üniversiteler için uzaktan eğitim kararının alındığını duyurmuştu. Diken’e konuşan öğrencilerse bu kararın kendilerini mağdur ettiğini anlatıyor.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıkıyor. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Diken’e konuşan öğrenciler uzaktan eğitimin oluşturduğu mağduriyetleri anlatıyor.

‘Staj senemdeyim, belirsizlik beni mahvediyor’

Bir öğrenci, bu sene staj senesinde olduğunu ama belirsizlikten dolayı gelecekten umudunun azaldığını dile getiriyor: “2019’da üniversiteye girdim ancak sadece iki yıl üniversite yüzü görebildim. Bu sürecin bana ve akranlarıma psikolojik, akademik ve kariyer olarak da çok fazla olumsuz yansıması oldu. Bu sene staj senemiz ama neyin nasıl olacağı bile belli değil. Özel sektör bu durumdan dolayı bize ömür boyu iyi iş imkanı sağlamayacak gibi hissediyorum. Yani emeklerimiz boşa gidecek, bu durum ömür boyu karşımıza çıkacak gibi hissediyorum.”

’99’da bile okullar kapatılmamışken…’

Aynı öğrenci, 99 depreminde bile okulların kapatılmamasına rağmen öğrencilerin şu an mağdur edilmesinin haksızlık olduğunu da ekliyor: “Şu an bile televizyonda aklımızın almayacağı kadar paralar bağışlanırken gerçekten depremzede ailelere KYK’ların reva görülmesi ve bu sebepten dolayı tüm öğrencilerin mağdur olması çok büyük haksızlık.”

‘Sağlıkçıya uzaktan eğitim mi olur?’

Sağlıkla ilgili bir bölümde okuyan bir öğrenci de uzaktan eğitimle işinde nasıl iyi olacağını merak ediyor: “Haftada dört gün uygulama eğitimimiz var. Bizim üniversite sağlık temalı bir üniversite. Uzaktan sağlıkçı olamayız.”

Başka bir öğrenci de akademisyen olmak istediğini ama uzaktan eğitimden verim alamadığını ve kendisini hazır hissetmediğini söyledi: “2019 girişliyim. Bir ve ikinci sınıf Covid-19 sebebiyle uzaktandı. Tarih öğrencisiyim, akademisyen olmak istiyorum. Geleceğim ve kariyerim için yüz yüze eğitime ihtiyacım var.”

Önceden Diken’e konuşan bir öğrenci de “Uzaktan eğitimden verim alamıyoruz. Örneğin bu dönem laboratuvar dersleri alacak arkadaşlarım vardı. Nasıl olacak bunlar? Ben okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Daha önce de uzaktan eğitimdeydik. Ben çocuklara nasıl etkili eğitim vereceğim böyle” demişti.

‘İş fırsatını kaçırdım’

İzmir’de okuyan bir öğrenci de güzel bir iş fırsatını öğrencilerin yurtlardan çıkartılması sebebiyle kaçırdığını söyledi: “Ben bir firmada çalışıyordum. Yazılım öğrenmek için bilgisayar almaya karar verdim ve aldım. Yaklaşık 10 bin lira kadar borcum var. Eğitimin uzaktan olması sebebiyle şu an borçlu durumdayım. Uzaktan eğitime geçmeden önce işimden ayrıldım ve daha iyi bir iş için görüşmeye gidecektim. Ama yurtlardan çıkartılınca bu iş fırsatı da elimden kaçtı.”

‘Boşuna ev tuttum’

Memleketinden farklı bir yerde okuyan bir öğrenci de boşu boşuna ev tuttuğunu söylüyor: “Borca girerek ev tutmuştum. Bir sürü eşya almıştım. Okulların uzaktan olmasıyla ne yapacağımı da bilmiyorum. İşimden de oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum, okulu bırakmayı düşünüyorum.”

Benzer şekilde özel yurda kaydolan ve sene boyunca para ödemeyi taahhüt eden öğrencilerin de kafası karışık. Öğrenciler, bu durumda para ödemek istemiyor. Bununla ilgili de herhangi bir düzenleme yok.

‘Depremzede öğrencilerin tek umudu okulların açılması’

Çevresinde depremzede öğrenciler bulunan bir öğrenci de şunları dile getirdi: “Sınıfımda, çevremde depremzede olan, evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden arkadaşlarım bile tek umutlarının okulların açılması olduğunu, öyle çok daha iyi toparlanacaklarını söylediler.”

Diken’e önceden konuşan bir depremzede öğrenci de uzaktan eğitimin psikolojilerini daha da bozacağını ve bu süreçte arkadaşlarıyla beraber olmasının kendisini çok büyük artısının olacağını dile getirmişti. Öğrenci, uzaktan eğitimi sürdürecek altyapıya da sahip olmadığını belirtmişti.

Erdoğan hatasını kabul etmiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine gelen bilgilere göre Erdoğan’ın bu karardan döndüğünü yazmıştı. Altaylı dünkü yazısında şunları kaydetti: “Üniversitelerin kapatılmasına ve yurtların boşaltılmasına karşı tepkiler yükselince yanlıştan dönülme kararı alındığı bilgisi geldi. Üniversiteleri açacaklarmış. Ancak bunu hemen yapıp ‘Hata etmişiz’ dememek için bir süre bekleyecekler galiba. Ama açacaklar.”